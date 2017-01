Koperdieven richten ravage aan bij sportclub in Nijmegen

Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Koperdieven hebben zondagmiddag een ravage aangericht bij het clubgebouw van de Nijmeegse korfbalclub Keizer Karel. Even was er angst dat er gas was vrijgekomen, maar het gas bleek afgesloten te zijn in het clubgebouw aan de Staddijk in Nijmegen.

'De inbrekers hebben alle leidingen en kranen meegenomen' aldus bestuurslid Tim van Delft van de korfbalclub Keizer Karel. 'Ik moest daar zijn om de materialen te controleren en zag dat er ruiten van kleedkamers vernield waren. Binnen zag ik dat alle wasbakken kapotgeslagen waren en alle kranen en douchekoppen ook zijn weggehaald.' 'Ik rook gaslucht' 'Het gaat om zes kleedkamers die vernield zijn. Het is een afgelegen plek en dat leent zich natuurlijk perfect voor zo'n koperdiefstal. In het kleedkamercomplex rook ik een gaslucht, maar vanwege de vorst was het gas al afgesloten dus die lucht was een restant van wat nog in de leidingen zat en veroorzaakte geen explosiegevaar.' Renovatie 'Er zijn plannen om het complex aan de Staddijk grondig te renoveren en ik denk dat dit wel een aanleiding is voor de sportverenigingen om dat proces te versnellen. De club zelf is niet echt gedupeerd omdat het complex gehuurd wordt van de gemeente.'