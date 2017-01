Fraser: 'Niet de beste wedstrijd van het seizoen'

ARNHEM - Vitesse versloeg zondagmiddag met gemak FC Twente en kruipt daardoor weer een plekje omhoog op de ranglijst. Voor het eerst sinds lange tijd was er ook weer echt goed voetbal te zien in GelreDome, toch vond trainer Fraser dit niet de beste wedstrijd van het seizoen.

'We speelden een goede eerste helft, namen meteen initiatief. Er was scherpte, focus, beleving en passie.' Toch was de coach niet helemaal tevreden. 'We halen na de 3-0 niet door. Er zit hier wel 5 à 6-0 in, dat had zeker gekund. Dan moet je dat ook doen. Daarna doen we onszelf tekort met een doelpunt tegen en een rode kaart. Dus over die tweede helft ben ik minder tevreden.'

Lewis Baker pakte in de slotfase een domme rode kaart nadat hij een trappende beweging maakte richten een FC Twente-speler. 'Dat soort dingen gebeuren als je denkt dat we even achterover kunnen hangen. Lewis kwam niet goed uit en dan maak je soms een professionele overtreding. Maar dit was een hele matige uitvoering van pootje haken. De aard van de overtreding was dan wel niet smerig, maar had wel aanleiding voor een rode kaart.'

'Meer wedstrijden schorsing? Krom!'

Met de rode kaart zou Baker zomaar eens meerdere wedstrijden geschorst kunnen worden, maar de trainer hoopt toch niet dat het zover komt. 'Dat zou ik krom vinden. Ik vind dat je moet kijken naar het type speler en Lewis is heel sportief. Hij pakte pas één gele kaart. Daarnaast moet je ook naar de aard van de overtreding kijken, het was een poging tot een professionele overtreding.'