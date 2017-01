Goed spelende Rashica: 'Dit is het Vitesse dat iedereen wil zien'

ARNHEM - Milot Rashica was een van de grote aanjagers bij het goed spelende Vitesse zondagmiddag. De Kosovaar ging weer als vanouds met veel individuele klasse over het veld en maakte ook nog eens een mooie goal. Rashica was tevreden na afloop.

'Dit was het Vitesse dat iedereen elke wedstrijd wil zien. Het was lang geleden dat we zo speelden, maar iedereen gaf 100 procent en het was ook mentaal goed. Deze winst én mijn goal geven meer motivatie voor de komende wedstrijden.'

Rashica haalde nog even aan dat het trainingskamp in Spanje een goede basis heeft gelegd voor dit resultaat. 'Het was moeilijk en zwaar in Spanje, maar we hebben daar hard gewerkt en dan zie je uiteindelijk wat dat oplevert. Ik speelde goed, maar dat deed iedereen.'

Buiten een goal had de buitenspeler ook nog een aandeel in de tweede treffer van Vitesse, die na goed teamspel de 2-0 opleverde. De ontlading was groot na dat doelpunt. 'Ja, dit was het Vitesse dat de supporters willen zien, we moeten het alleen nu doorzetten.'