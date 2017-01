Gelderse onderneemster verkiesbaar voor Forum voor Democratie

ARNHEM - Astrid de Groot uit Heukelum heeft een plaatsje op de lijst van de nieuwe politieke partij Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet weten te bemachtigen.

De Groot (1970) is directeur en eigenaar van een bedrijf in hulpmiddelen voor de bouw- en afbouwsector in Tiel. Volgens de website van FvD heeft ze veel ervaring in de MKB-sector. Ze staat bij de partij op de twintigste plek.

'Nederland is vanuit de geschiedenis een handelsnatie, maar zonder goed vakmanschap konden de schepen in de Gouden Eeuw nooit gebouwd worden. We moeten weer trots zijn op het MKB, de maak-industrie en het vakmanschap', zegt de onderneemster.

Baudet's partij is pas nieuw en heeft dus nog geen Kamerzetels. Tijdens de verkiezingen in maart zal blijken of zijn Forum voor Democratie de kiesdrempel en wellicht een zetel zal halen.