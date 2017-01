Tieners met honkbalknuppel en bivakmuten verdacht van inbraak

ARNHEM - Drie Arnhemse tieners (13, 14 en 15 jaar) zijn zaterdagavond in de wijk Presikhaaf in hun woonplaats opgepakt. Het trio wordt verdacht van een inbraakpoging in een theehuis. Ze zouden daarbij een raam hebben vernield.

Getuigen hoorden zaterdagavond rond 22.00 uur glasgerinkel en zagen niet veel later drie jongens wegrennen bij het theehuis aan de Laan van Presikhaaf. Agenten constateerden dat inderdaad een ruit van het gebouw was vernield. Tijdens een onderzoek in de buurt werden daarop de drie tieners aangetroffen. Ze voldoen aan het signalement. De jongens hadden onder meer een honkbalknuppel, handschoenen en bivakmutsen bij zich. Ze zijn ingesloten voor onderzoek en verhoor.