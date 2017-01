Gelderland bedekt onder witte deken: de mooiste foto's

Foto: Sebas Gerrit

ARNHEM - Gelderland is omgetoverd tot een winters landschap en dat levert prachtige natuurfoto's op. Hieronder een selectie van de winterse plaatjes die we binnenkregen via Facebook.

Foto: Andrea Boerenboom (Buren) Foto: Inge Groot (Rheden) Foto: Alexander Liethof (Arnhem) Foto: Annelies Heebing (Didam) Foto: Bas van Gelderen (Rheden) Foto: Betsie van der Knijff (Arnhem) Foto: Sophia van Leeuwen (Delwijnen) Foto: Gert-Jan van Sligtenhorst (Ede) Foto: Inge Groot (Elst) Foto: Marion Verhaaf (Hall) Foto: Petra Dielman (Arnhem) Foto: Roos en Guido (Rheden)