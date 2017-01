Sterk Vitesse overtuigt en wint verdiend van FC Twente

ARNHEM - Vitesse wilde deze tweede seizoenshelft revanche nemen voor de matige eerste seizoenshelft. En daar was FC Twente zondagmiddag het eerste slachtoffer van. De Arnhemmers speelden fel en aanvallend. Door het goede spel kon Vitesse uitlopen naar een 3-0 voorsprong. Daarna verloren enkele spelers toch een beetje het hoofd. Leerdam veroorzaakte een penalty en Baker kon inrukken met een rode kaart. Maar Vitesse kan tevreden zijn met de eerste wedstrijd na de winterstop. FC Twente werd met 3-1 verslagen.

Tussenstand: 3-1

94e minuut: Afgelopen!

90e minuut: Er komen vier minuten bij.

85e minuut: FC Twente dacht nog een penalty te versieren via Seys, maar scheidsrechter Jansen beoordeelt dit als een schwalbe. Dus een vrije trap voor de Arnhemmers.

84e minuut: Milot Rashica verlaat het veld. Miazga komt erbij als verdedigende zekerheid.

82e minuut: ROOD! Lewis Baker mag inrukken. De Engelsman maakt een overtreding op het middenveld en moet van scheidsrechter Jansen gaan douchen. Wat er precies gebeurde, was moeilijk te zien.

79e minuut: Ricky van Wolfswinkel gaat het veld verlaten. Zhang komt voor hem in de plaats. Het publiek begint ook meteen voor de Chinees te zingen. En Zhang zou graag meezingen, zo liet hij in Spanje al merken.

78e minuut: GOAL! Seys gaat over het been bij Leerdam. FC Twente krijgt daarvoor een penalty. Klich stuurt Room de verkeerde hoek in: 3-1.

71e minuut: 15.194 toeschouwers bij Vitesse. Ondanks het er niet heel veel zijn, genieten zij wel van een goede pot voetbal van hun ploeg.

68e minuut: Mitchell van Bergen komt erin bij Vitesse. Adnane Tighadouini verlaat het veld.

65e minuut: Grote kans voor FC Twente. Jensen staat vrij in het strafschopgebied en haalt verwoestend uit, maar die bal vangen ze op in het publiek.

60e minuut: Nu krijgt Unal een grote kans voor FC Twente. In vrijstaande positie kopt de spits van de Tukkers alleen naast de goal.

55e minuut: De Arnhemmers tikken de bal rustig rond. FC Twente komt er voorlopig niet aan te pas in Arnhem.

47e minuut: GOAL! Milot Rashica! Wat een goal is dit, de buitenspeler zet een individuele actie in en wordt niet gestuit. De Kosovaar stift de bal achter keeper Marsman de goal in.

46e minuut: De tweede helft is begonnen!

45e minuut: Rust.

45e minuut: Er komt nog één minuut bij in deze eerst helft. Vitesse liet zien hoe goed ze eigenlijk kunnen voetballen. Nu afwachten of ze dat de hele wedstrijd volhouden.

40e minuut: GOAL! Wat een goede aanval van Vitesse. Rashica ziet de opstomende Leerdam en geeft de bal perfect mee. De back legt de bal klaar voor Van Wolfswinkel die de 2-0 maakt.

36e minuut: Milot Rashica wordt twee keer getorpedeerd en ligt geblesseerd op de grond, maar scheidsrechter Jansen ziet het niet. Niet veel later ligt ook Eloy Room op het veld.

35e minuut: De wedstrijd golft nu op en neer. Yeini probeert het nu van afstand, maar de doelman van FC Twente hoeft zich geen zorgen te maken en vangt de bal rustig op.

34e minuut: Nu weer een grote kans voor FC Twene. Celina dribbelt makkelijk door de verdediging van Vitesse heen, maar doelman Room komt uitstekend uit en redt.

32e minuut: Vitesse countert met drie man heel snel, maar de voorzet van Rashica is niet goed. Daarmee verdwijnt weer een hele grote kans.

31e minuut: Yeboah krijgt een vrije trap voor FC Twente na een overtreding van Maikel van der Werff. Het is een gevaarlijke positie, maar doelman Room weet de inzet van Celina te keren.

29e minuut: De Arnhemmers nemen even wat gas terug, maar dit is wel het Vitesse dat Henk Fraser graag wil zien. Fel en aanvallend.

24e minuut: Marsman stompt de bal weg, maar op het hoofd van Baker. Die kopt bijna over Marsman heen, maar de doelman redt nog net.

23e minuut: Dit Vitesse speelt echt goed en krijgt het publiek sinds lange tijd weer eens op de banken. Nu wordt Van Wolfswinkel weggestuurd, maar in plaats van zelf te schieten legt hij de bal terug. Daardoor kon de bal tot corner verwerkt worden.

20e minuut: Daar was bijna de 2-0. Tighadouini krijgt de bal bij Rashica, maar die trapt half over de bal heen, kans verkeken.

15e minuut: Het spel ligt even stil wegens een blessure. Niet van een speler, maar van scheidsrechter Jansen. Die laat zich even behandelen bij de fysio van Vitesse.

12e minuut: GOAL! Daar is de 1-0. Lewis Baker maakt hem na goed voorbereidend werk van Kashia en Van Wolfswinkel. 'Oh Lewis Baker' galmt door het stadion.

6e minuut: Daar is dan de eerste kans. Uit een hoekschop van TIghadouini kopt Kashia, maar Marsman redt.

5e minuut: De Arnhemmers beginnen dreigender, maar krijgen nog niet echt grote kansen.

3e minuut: Twee jubilarissen bij Vitesse vandaag. Arnold Kruiswijk speelt zijn 300e eredivisie-duel. Van Wolfswinkel speelt zijn 50e wedstrijd voor Vitesse.

1e minuut: We zijn begonnen!

14.30 uur: We moeten nog even wachten, want het net van Vitesse schijnt kapot te zijn...

14.30 uur: Vitesse en FC Twente betreden het veld. De Arnhemmers mogen aftrappen.

14.25 uur: Hertog heeft ook weer gevlogen, dat betekent dat alles weer gereed is voor een potje voetbal.

14.15 uur: De spelers gaan naar binnen, over een kwartier is het tijd om te voetballen in 2017!

14.05 uur: De stadionspeaker benadrukt nog maar eens: 'Welkom in een sneeuwvrij GelreDome'. En daar mogen beide ploegen blij mee zijn, kijk maar hoe Achilles'29 vrijdag moest langlauf.. uhh voetballen.

14.00 uur: Beide ploegen zijn inmiddels volop bezig met de warming-up!

13.55 uur: Uw liveblogger heeft vorige week zowel Vitesse als FC Twente zien voetballen in Spanje. Het is voor iedereen te hopen dat het niveau vandaag wat hoger ligt, anders kan het nog wel eens een stil liveblog worden.

13.50 uur: Marvelous Nakamba ontbreekt bij Vitesse, hij doet mee aan de Africa Cup. De opstelling is als volgt: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk, Yeini, Baker, Foor, Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

13.45 uur: Julian Calor zei op het trainingskamp in Spanje: 'Het doel is om mezelf in de kijker te spelen en te zorgen dat ik mag aansluiten. Ik hoop stiekem op meer dan alleen dit weekje. Ik ben namelijk niet alleen maar voor de lol hier.' Dat heeft hij dus waargemaakt, vandaag zit hij op de bank bij de Arnhemmers.