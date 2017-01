'Daklozenmoeder' Tonnie vangt weer daklozen op in Arnhem

ARNHEM - De Arnhemse 'daklozenmoeder' Tonnie van den Herik vangt vanaf zondag weer daklozen op. Dat doet ze in de Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg in Arnhem.

Tonnie was een tijdje uit beeld omdat ze ziek was, maar 'haar bloed kruipt waar het niet gaan kan'. Daarom is ze nu begonnen met een nieuwe daklozenopvang.

Tonnie ving jarenlang daklozen op in 'de huiskamer', zoals de opvang in de volksmond heette. Maar die moest in oktober 2011 dicht omdat verhuurder Volkshuisvesting het pand niet meer gratis beschikbaar stelde.

De daklozenopvang verhuisde naar een voormalig kerkje in de Spijkerstraat. Ex-bordeelbaas Rudy Kousbroek verhuurde het kerkje aan de Arnhemse daklozenmoeder. Maar ook daar moest de opvang weg omdat het volgens de gemeente niet binnen de woonbestemming paste.

De nieuwe daklozenopvang in de Opstandingskerk in Arnhem gaat zondagmiddag om 14.30 open.