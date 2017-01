Opnieuw voetbalwedstrijden afgelast vanwege sneeuw

Foto: Pixabay

GROESBEEK - Het duel in de Tweede Divisie tussen De Treffers en AFC gaat vanmiddag niet door. Het hoofdveld van sportpark Zuid in Groesbeek is bedekt met een laag sneeuw.

TEC speelt wel haar eerste wedstrijd na de winterstop. De Tielenaren nemen het in Rotterdam op tegen Jong Sparta. Andere afgelastingen In de derde divisie is ook een aantal wedstrijden afgelast. Zo hoeft Jong De Graafschap niet aan te treden tegen UDI'19/B.B en speelt het Apeldoornse Juliana'31 niet tegen EVV. In de zondag hoofdklasse gaan drie wedstrijden niet door: Hoogland-RKHVV Huissen, Silvolde-MSC en Alvera Wijchen-SDO. Zaterdag werden ook al amateurwedstrijden afgelast vanwege de sneeuw. Zie ook: Sneeuw op het veld: voetbalwedstrijden afgelast