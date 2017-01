NEC stijgt naar tiende plaats na 1-0 uitzege tegen Willem II

TILBURG - NEC is dankzij een 1-0 zege uit tegen Willem II naar de tiende plaats in de eredivisie gestegen.

94. Het is binnen voor NEC. Na de wissels ging het beter lopen en in de slotfase bleven de Nijmegaren knap overeind.

91. Robin Buwalda komt er nog in als extra verdediger voor Mo Rayhi.

90. Er komen vier minuten bij.

89. Willem II zet aan voor een slotoffensief, maar het lijkt tot dusverre nergens op.

88. NEC komt niet in de problemen sinds de 0-1. Als dit zo blijft is Jay-Roy Grot de held van Nijmegen.

83. Hyballa kijkt hoe lang het nog is.

76. Jay-Roy Grot, de gevaarlijkste man bij NEC, opent de score.

74. Lamprou schuttert en Mo Rayhi probeert dat tevergeefs af te straffen met een hakje. En daarna krijgt hij de bal niet bij Grot.

69. Voormalig NEC'er Falkenburg is gevaarlijk, maar zijn inzet gaat net naast.

68. Hyballa met zijn NEC-sjaaltje blijft gedreven als altijd, hij voelt dat zijn ploeg beter in de wedstrijd zit na de wissels.

66. Kadioglu is ook lekker bezig. Hij zet de aanval zelf op en op aangeven van Grot schiet hij in het zijnet.

64. De tweede helft is zeker niet beter dan de eerste, al komt er met Larsson wel meteen meer dreiging in het spel van NEC.

60. Jordan Larsson debuteert als invaller voor NEC en ook Kadioglu maakt zijn entree. Kevin Mayi en Janio Bikel gaan naar de kant.

59. Julian von Haacke krijgt geel voor niet eens zo'n zware overtreding.

58. Joris Delle pakte een vrije trap van Croux.

54. Dario Dumic staat weer als een huis achterin.

46. De tweede helft begint. Ferdi Kadioglu heeft een balletje getrapt in de rust, maar komt er zeker nog niet meteen in.

45+1. We gaan rusten. De mascotte van Willem II heeft nu zijn momenten.

44. Grot is de beste man bij NEC, hij grijpt nu ook defensief uitstekend in.

43. Er is niet veel meer aan in Tilburg. Het wachten is op Ferdi Kadioglu, misschien komt het supertalent er na de rust wel in.

39. NEC haalt nog niet heel veel uit de dode spelmomenten.

34. Mooie individuele actie van Grot, die met links hard voorlangs schiet.

32. Willem II is iets sterker in deze fase, maar toch is trainer Erwin van de Looi uit Huissen niet helemaal tevreden.

28. De beste kans voor de thuisclub. Haye komt naar binnen en schiet de bal in de hoek waar Delle net op tijd bij zit.

25. Fomtischow laat zich uitkappen door Croux, maar die schiet krachteloos, waardoor Joris Delle simpel kan redden. Fomitschow is verder enorm fanatiek, want zijn concurrent Lorenzo Burnet zit al op de bank.

20. Snelle uitval van NEC via Mo Rayhi, zijn pass op Grot komt net niet lekker aan, waardoor de aanvaller niet vol kan uithalen.

17. Peter Hyballa leeft weer fanatiek mee.

13. Aardige kopbal van Jay-Roy Grot wordt geblokt. De Nijmegenaren komen steeds beter in de wedstrijd.

11. Gregor Breinburg is wellicht bezig aan zijn laatste wedstrijd voor NEC. Al is zijn transfer naar LA Galaxy nog altijd niet rond.

Maar hij mag pas weg als NEC een opvolger kan halen en de vraag is of Simon Thern van Heerenveen nog haalbaar is nu Stijn Schaars daar geblesseerd is geraakt.

6. Aardige pegel van André Fomitschow recht in de handen van Lamprou

5. Een warme snack gaat er wel in bij deze temperatuur net boven het vriespunt.

2e minuut: Willem II is direct gevaarlijk via Haye, zijn inzet gaat net naast.

16.45 We gaan eraan beginnen in Tilburg na een minuut stilte voor de overleden oud-vedette van Willem II Piet van Bladel.

16.40 NEC kan hier geweldige zaken doen. Bij winst wordt het gat met de degradatieplaatsen acht punten. Dat geldt dus ook voor Willem II.

16.33 Het uitvak zit afgeladen vol. Ze zingen harder dan de fans van Willem II.

16.25 Trainer Peter Hyballa geeft Hansie Hansie uitleg over Pressing 1e lijn, Pressing 2e lijn en uiteraard Gegepressung.

16.20 De warming-up is bezig.

16.10 Ondertussen ook ander NEC-gerelateerd nieuws. Roderik van Kerkhof van Futuralis, het voormalige adviesbureau van de Nijmeegse club, is een zangcarrière begonnen.

Voorman Futuralis begint zangcarrière

16.05 De opstelling van NEC is zoals verwacht:

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Breinburg, von Haacke; Grot, Mayi, Rayhi.

15.55 NEC wordt in Tilburg ondersteund door ongeveer 600 supporters.

15.48 Het veld ligt er ondanks de sneeuw van deze week heel behoorlijk bij.

15.44 En zo is het...

15.42 Inmiddels staat ook PEC Zwolle achter. Na de nederlaag van Roda JC eerder deze middag zouden dus zeven concurrenten van NEC en Willem II verliezen. Wie hier wint, gaat hele goede zaken doen.

15.40 Ook de spelers verkennen het terrein.

15.35 Hans Kraay en assistent-trainer Ernie Brandts halen even wat herinneringen op.

15.30 Willem II en NEC hebben allebei negentien punten en staan nu elfde en twaalfde. Wie dit duel wint, stijgt naar de tiende plaats. Het gat naar de degradatiezone wordt dan ook meteen groter, want de meeste ploegen daar verloren.

15.27 Gregor Breinburg speelt mogelijk zijn laatste wedstrijd voor NEC. De middenvelder staat op het punt om te verkassen naar LA Galaxy, maar zolang NEC nog geen vervanger heeft gestrikt, blijft Breinburg in Nijmegen.

15.25 NEC moet het stellen zonder Jeffrey Leiwakabessy, die er even uit ligt met een hamstringblessure. Ali Messaoud had graag in de basis willen starten tegen zijn oude ploeg, maar daar is hij nog niet fit genoeg voor.

15.20 NEC won vorig jaar met 1-0 in Tilburg door een treffer van Navarone Foor, die nu voor aartsrivaal Vitesse speelt. In De Goffert bleef het dit seizoen 0-0.