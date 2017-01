LIVEBLOG NEC op jacht naar de tiende plaats tegen Willem II

TILBURG - NEC kan bij winst uit tegen Willem II naar de tiende plaats stijgen. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd. De aftrap is om 16.45 uur.

15.30 Willem II en NEC hebben allebei negentien punten en staan nu elfde en twaalfde. Wie dit duel wint, stijgt naar de tiende plaats. Het gat naar de degradatiezone wordt dan ook meteen groter, want de meeste ploegen daar verloren. 15.27 Gregor Breinburg speelt mogelijk zijn laatste wedstrijd voor NEC. De middenvelder staat op het punt om te verkassen naar LA Galaxy, maar zolang NEC nog geen vervanger heeft gestrikt, blijft Breinburg in Nijmegen. 15.25 NEC moet het stellen zonder Jeffrey Leiwakabessy, die er even uit ligt met een hamstringblessure. Ali Messaoud had graag in de basis willen starten tegen zijn oude ploeg, maar daar is hij nog niet fit genoeg voor. 15.20 NEC won vorig jaar met 1-0 in Tilburg door een treffer van Navarone Foor, die nu voor aartsrivaal Vitesse speelt. In De Goffert bleef het dit seizoen 0-0.