Waar kunnen we straks schaatsen?

ARNHEM - De winterse buien trekken waarschijnlijk weg, maar de kou houdt nog wel even aan. Dus met een beetje mazzel betekent dat: schaatsen! Waar in Gelderland kan dat straks allemaal?

Speeltuin wordt schaatsbaan

In Doornenburg, gemeente Lingewaard, hebben ze tijdelijk een speeltuin gesloten, zodat de voorbereidingen voor een schaatsbaan getroffen kunnen worden. Komende week moet er geschaatst worden, is het idee.

Het asfaltplein staat onder water, deze zondagochtend lag er al een heel dun laagje ijs op. Er worden straks lampen opgehangen, tafels neergezet en zeilen gespannen. Kortom: hopelijk straks winterse gezelligheid in Doornenburg.

'Nu is het aan Koning Winter'

In Eibergen hielp de brandweer mee met het opspuiten van een stuk straat bij het Openluchttheater:

Arnhem, Neede, Dieren

Ook bij IJsclub Thialf in Arnhem volgen ze de weerberichten op de voet. Op sportpark 't Cranevelt is de baan alvast sneeuwvrij gemaakt. Daarna is het een kwestie van sneeuwvrij houden, opspuiten en wachten op die vorst. Datzelfde geldt voor de skatebaan in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

Ook in Meteren (Geldermalsen) en in Neede, op het oude Marktplein, zijn de voorbereidingen getroffen. En deze zondag wordt water op de baan bij de speeltuin in Dieren gegooid.

Duimen dus, voor de schaatsliefhebbers. Er kan immers op zat plekken geschaatst worden als de vorst eenmaal doorzet.