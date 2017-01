Waar kunnen we schaatsen?

ARNHEM - De winterse buien hebben plaatsgemaakt voor vorst en die houdt nog wel even aan. Dus met een beetje mazzel betekent dat: schaatsen op natuurijs! Waar in Gelderland kan dat straks allemaal?

IJsbanen in Arnhem zijn voorbereid

Bij IJsclub Thialf in Arnhem volgen ze de weerberichten op de voet. Op sportpark 't Cranevelt is de baan alvast sneeuwvrij gemaakt. Daarna is het een kwestie van sneeuwvrij houden, opspuiten en wachten op die vorst. Datzelfde geldt voor de skatebaan in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

Arnhem Arnhemsche IJsclub Thialf .

Arnhem STG Rijn IJssel

Hieronder een overzicht van andere natuurijsbanen in de provincie:

Bennekom Dijc

Culemborg SSV Lek en Linge

Doetinchem IJD96

Ede Edese IJsvereniging

Harderwijk IJsclub Vol Moed

Hattem IJsvereniging Hattem

Hattemerbroek/Wezep IJsclub Excelsior

Herveld STG Exerceo

Heumen SNH Heumen

Hummelo Hessenrijders

Lochem Lochemse IJsclub

Neede Needse IJsclub

Nijkerk SSV Nijkerk

Oosterbeek Oosterbeekse IJsvereniging

Renkum Renkumse IJsvereniging

Tiel De Pinguin

Tolkamer IJsvereniging Rijnwaarden

Ulft Schaats- en fietsgroep Ulft

Vierhouten Oranje IJsvereniging Vierhout

Wageningen ST Wageningen

Zutphen Zutphense ijsvereniging



Ook worden op verschillende plaatsen in Gelderland marktpleinen, speeltuinen en weilanden ondergespoten:

IJsbaan op schoolplein in Bussloo

Bij Basisschool St. Martinus in Bussloo zijn zondag zandzakken op het schoolplein gelegd, met de bedoeling om van het schoolplein een ijsbaan te maken.

Foto: Basisschool St. Martinus in Bussloo

Kinderen en ouders waren er in de weer voor de aanleg van de ijsbaan. De komende dagen zorgen ouders, leerkrachten en kinderen om de beurt voor een vers laagje water om het ijs te laten groeien. Vrijdagmiddag is er een schaatsfeest gepland.

Speeltuin wordt schaatsbaan

In Doornenburg, gemeente Lingewaard, hebben ze tijdelijk een speeltuin gesloten, zodat de voorbereidingen voor een schaatsbaan getroffen kunnen worden. Komende week moet er geschaatst worden, is het idee.

Doornenburg hoopt op schaatsen in de speeltuin

Het asfaltplein staat onder water, deze zondagochtend lag er al een heel dun laagje ijs op. Er worden straks lampen opgehangen, tafels neergezet en zeilen gespannen. Kortom: hopelijk straks winterse gezelligheid in Doornenburg.

Brandweer helpt met ijsbaan in Eibergen

In Eibergen hielp de brandweer mee met het opspuiten van een stuk straat bij het Openluchttheater:

IJs op het Marktplein in Meteren en Neede

Ook in Meteren (Geldermalsen) en in Neede, op het oude Marktplein, zijn de voorbereidingen getroffen.

Water in speeltuin en op weiland

En zondag werd water op de baan bij de speeltuin in Dieren gegooid. In Uddel spoten ze vrijdag een weiland onder.

Pannakooi wordt ijsbaan in Borculo

De brandweer in Borculo, is bezig om de pannakooi vlakbij 't Elbrink in Borculo om te toveren in een ijsbaan. 'Als de temperatuur meewerkt kunnen we waarschijnlijk dinsdagavond schaatsen. Zo ja, gaat de pannakooi dinsdag om 19.00 uur open', meldt Ivan Koopman.

Meld uw ijsbaan

Mist u een natuurijsbaan, laat dan hieronder een bericht achter.

Wilt u weten of de ijsbaan in uw omgeving open is, dan is er de site schaatsen.nl. Hier kunt u op plaats zoeken waar kan worden geschaatst.