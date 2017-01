Atlete Sifan Hassan eindigt als tweede in Seattle

SEATTLE - De Arnhemse atlete Sifan Hassan is op de UW Indoor Preview in Amerika als tweede geëindigd op de 3000 meter.

In Seattle kwam Hassan in 8:50.36 over de finish. De Amerikaanse Kate Gracy won de race in 8:47.26. Haar landgenoot Brianna Felnagle werd derde: 8:52.35.

Nieuwe trainer

Hassan wordt sinds kort getraind door de Amerikaanse topcoach Alberto Salazar. Het is opmerkelijk dat de Arnhemse voor hem heeft gekozen, want er loopt een onderzoek naar Salazar na beschuldigingen over dopinggebruik binnen zijn loopgroep.

September vorig jaar brak Hassan met haar voormalige trainer Honoré Hoedt. Met het oog op de Olympische Spelen in Tokio vond ze dat het tijd was voor verandering. Onder Hoedt brak de Arnhemse internationaal door en pakte ze goud op het EK en WK indoor.

