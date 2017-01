Man daagt agenten uit om te vechten

ZUTPHEN - Een 45-jarige Zutphenaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag agenten uitgedaagd om te vechten. Dat meldt de politie.

De man sprak de agenten rond 4.00 uur aan op de Beukerstraat in zijn woonplaats. Volgens de politie sloeg de stemming van de Zutphenaar daarna geleidelijk om. Hij wilde met de dienders op de vuist en begon hen ook te beledigen.

Toen de politie hem wilde aanhouden, verzette de man zich.

Wapenstok en politiehond

De situatie liep uit de hand toen omstanders, kennelijk vrienden van de man, zich met de zaak gingen bemoeien. Agenten hebben hen met de wapenstok op afstand gehouden. Daarbij werd een politiehond ingezet.

Een 17-jarige jongen uit Zutphen die de politie hinderde en beledigde, is aangehouden. Ook hij is in de cel gezet.