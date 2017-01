Flinke, uitslaande brand verwoest woonboerderij in buitengebied

Foto: Jordi Deckert Foto: Jordi Deckert

VORDEN - Bij een grote, oude woonboerderij in het buitengebied van Vorden brak zondag vroeg in de morgen brand uit. De brand is meester, de boerderij kon niet worden gered.

Rond 6.15 uur kwam de eerste melding; het zou volgens een cameraman ter plaatse even hebben geduurd voordat er geblust kon worden, maar dat was volgens brandweervoorlichter René van der Neut niet het geval. Foto: Jordi Deckert 'Er was een ondergrondse brandkraan en die is ook gebruikt, maar bleek niet toereikend. Toen zijn we overgeschakeld op water uit een vijver en uiteindelijk is water uit een verderop gelegen beek gebruikt', vertelt Van der Neut. Maar, voegt hij toe: 'Al hadden we een heel meer naast het huis gehad, dan alsnog was de boerderij niet meer te redden. Toen wij aankwamen, sloegen de vlammen al metershoog het dak uit.' Niemand raakte bij de brand gewond.