Flinke, uitslaande brand in woonboerderij; brandweer blust met vijverwater

Foto: Jordi Deckert Foto: Jordi Deckert

VORDEN - Bij een grote, oude woonboerderij in het buitengebied van Vorden brak zondag vroeg in de morgen brand uit. De brand is meester, de boerderij kon niet worden gered.

Rond 6.15 uur kwam de eerste melding; het duurde volgens een cameraman ter plaatse zeker 40 minuten voordat de brandweer kon blussen, omdat geen water beschikbaar was. Dat werd uiteindelijk uit de vijver gehaald, later werd een beek gebruikt die ongeveer een kilometer verderop lag. Foto: Jordi Deckert Vanwege het watertekort werd opgeschaald naar grote brand. Niemand raakte gewond, twitterde de Veiligheidsregio Noord Oost-Gelderland.