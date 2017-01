Belangrijke prijs voor programmeur Robert Meijerink van Doornroosje

NIJMEGEN - Robert Meijerink, programmeur bij poppodia Doornroosje en Merleyn in Nijmegen is zaterdagavond tijdens Eurosonic Noorderslag uitgeroepen tot 'beste programmeur'.

De jury van de prijs IJzeren Podiumdieren noemt Meijerink 'een duizendpoot.'

'Op alle plekken waar hij programmeert, is sprake van een onderscheidend programma en een goede mix tussen zogenaamd ‘gevestigde orde’ en opkomend talent', aldus de jury.

De jury gaat verder:

'Hij is de belichaming van alles wat een goede programmeur in huis moet hebben. Meijerink is bereikbaar, sociaal vaardig, maatschappelijk geëngageerd en vooral gezegend met een goed stel oren!'

Behalve voor de beste programmeur werden ook prijzen uitgedeeld in de categorieën: beste marketeer, beste directeur, beste festival en beste podium.

De IJzeren Podiumdieren zijn de belangrijkste vakprijzen in de live-popsector.