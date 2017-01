Politie in actie na herrie in Heteren

HETEREN - De politie is zaterdagavond door verschillende inwoners van Heteren gebeld, vanwege een luid alarm uit de buurt van de Nederrijn.

Volgens een inwoner van Heteren die Omroep Gelderland daarover tipt, was het geluid afkomstig vanaf de zandwinning bij de Plas van Wijck in Heteren. Hij kreeg deze informatie van de politie.

Na enkele uren is het luide alarm, top opluchting bij velen, opgehouden.

Of dit is gekomen na ingrijpen van de politie, Rijkswaterstaat of het zandwinningsbedrijf is niet duidelijk.