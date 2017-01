Jongen ongedeerd, maar wel aangehouden na botsing met trein in Eefde

Foto: Jordi Deckert

EEFDE - Een jongeman is zaterdag aangehouden, na een ongeluk op de spoorwegovergang aan de Meijerinkstraat in Eefde. Hij is in botsing gekomen met de trein, maar is ongedeerd gebleven. Het treinverkeer heeft een half uur stilgelegen, maar is rond 21.30 uur weer op gang gekomen.

De jongeman stak met een groep andere fietsers het spoor over en is daarbij volgens de politie geraakt door de trein. Wonder boven wonder is de jongen niet gewond geraakt. Wel is zijn fiets beschadigd en ook de trein heeft schade. De jongen is volgens een woordvoerder van de politie onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden voor het doorrijden na een ongeval. Door het ongeval lag het treinverkeer een half uur stil en stonden auto's in Eefde te wachten voor dichte spoorwegovergangen.