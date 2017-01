Aanhouding na ongeluk op het spoor in Eefde, treinen rijden weer

Foto: Jordi Deckert

EEFDE - Er rijden zaterdagavond vanaf 21.09 uur geen treinen tussen Deventer en Zutphen, vanwege een ongeluk op de spoorwegovergang aan de Meijerinkstraat in Eefde. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Een jongeman is aangehouden en een verslaggever ziet een kapotte fiets.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Nadere informatie ontbreekt nog. Ook is nog niet duidelijk hoe lang het duurt, tot de treinen weer gaan rijden. Auto's staan in Eefde te wachten voor dichte spoorwegovergangen. NS waarschuwt reizigers dat het langer dan een uur kan duren. Reizigers die over dit traject reizen, krijgen van NS het advies om om te reizen via Utrecht Centraal.