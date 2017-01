'SCH was niet meer te redden'

NIJMEGEN - Veel inwoners van het Nijmeegse Waterkwartier zijn aangeslagen doordat bij hun voetbalclub SCH het doek definitief is gevallen. De KNVB besloot zaterdag dat de club niet heeft voldaan aan de eis om met een concreet plan te komen om de problemen bij de club aan te pakken. Dus wordt de club uit de competitie gehaald.

'Mijn hele jeugd heb ik er doorgebracht, ik woonde tegenover de club, ben kampioen geworden, mijn zoons spelen er, ik sponsor de club, dus ja... dit maakt me wel heel verdrietig', vertelt Richard Kregting, die niet ver van SCH een winkel in voetbalspullen runt. 'Het is ontzettend zonde dat zo'n mooie volksclub nu ter ziele is.'

Dat vindt ook Ad Frik, voorzitter van de Federatie Amateurvoetbalclubs Nijmegen. 'Dit is een echte volksclub die een belangrijke rol had in het Waterkwartier. Er zijn heel wat profvoetballers uit voort gekomen. De club heeft op hoog niveau gespeeld, maar de club was niet meer te redden. Het kader was zo zwak, er was nauwelijks nog een bestuur en dan meerdere keren gewelddadige incidenten met spelers: dat was niet meer te redden.'

Een zwarte zaterdag

'Ik denk dat het voor de wijk wel even een zwarte zaterdag is', zegt wethouder Renske Helmer van de gemeente Nijmegen. 'Het is echt zonde. We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel met de club gepraat over de problemen, maar de oplossing moet echt uit de club zelf komen, van de leden, dat kunnen wij niet doen.'

'Wij gaan wel zorgen dat de andere gebruikers van sportpark de Biezen, de thuishaven van SCH, er gewoon nog terecht kunnen. En als het stof van dit besluit wat is neergedaald, dan gaan we alle praktische zaken even op een rij zetten', aldus wethouder Helmer.

'Veel clubs wilden niet meer tegen SCH spelen'

Er gaan geruchten dat het de gemeente Nijmegen wel goed uitkomt dat er een club omvalt, omdat er veel te veel voetbalclubs in Nijmegen zijn terwijl daar niet genoeg geld voor is. 'Dat zou kunnen', zegt Ad Frik, 'maar het is ook bijna onmogelijk om een club, die inmiddels zo'n slechte reputatie en zo'n slechte naam heeft, nog weer overeind te krijgen. Er waren al heel veel clubs die niet meer tegen SCH wilden spelen, omdat enkele spelers van SCH gewelddadig waren op het veld.'

'Het is zuur, weer een club die verdwijnt'

SCH-lid en sponsor Richard Kregting bladert achter in zijn winkel in een boek over de bijna honderdjarige geschiedenis van SCH. Er hangt een grote poster met zijn kampioenteam van 1990 erop. 'Mooie tijden waren het, hele mooie tijden, maar we moeten verder. Het is zuur dat er weer een club verdwijnt, maar we overleven dit wel.'