Mannen uit Zevenaar vinden Leny J. op kerstavond in weiland

ARNHEM - De Arnhemse Leny J. die donderdag werd gevonden bij een speeltuin aan de Engelenburgstraat in Arnhem, werd op kerstavond nog aangetroffen bij industrieterrein IJseloord door twee mannen uit Zevenaar. Jouke Dijkstra is een van hen en hij schrijft zaterdag op Facebook over deze bizarre ervaring.

'Hallo onbekende', zo begint Jouke Dijkstra zijn verhaal. '24 december (kerstavond) liep jij daar. Op een niet gebruikelijke plek ging jij gekleed in je mooiste kerstoutfit op zoek naar je rust en dat viel ons op.'

Jouke Dijkstra is freelance fotograaf en reed met een andere fotograaf uit Zevenaar op kerstavond met de auto door Arnhem, voor het fotograferen van eventuele calamiteiten.

Een vreemde plek

'Op het industrieterrein IJsseloord, zagen we haar oversteken, richting een weiland achter de Karwei. Een beetje vreemde plek om naartoe te gaan', zegt Dijkstra.

Ze vinden haar liggend in een zwarte jurk, panty, schoenen met hakken en een jas. Ze is dronken, heeft een fles rosé bij zich en maakt duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de jongens haar vinden.

Eigen keuze

'Je voelt je alleen en ondanks dat er thuis nog wel iemand zit, hoeft het allemaal niet meer voor jou. Ik moest gaan en me niet druk maken, als je er niet meer zou zijn de volgende dag dan was dat jouw eigen keuze geweest', zo schrijft Jouke Dijkstra op Facebook.

Een agent wordt gewaarschuwd. Die brengt haar thuis. De volgende dag wordt de vrouw vermist en gaat er een zogenoemde Burgernetmelding uit, om naar haar uit te kijken. Afgelopen donderdag wordt zij gevonden in een greppel bij een speeltuintje.

'Het verbaast me niks'

'Ik schrok er wel van, maar het verbaast me niks', zegt Jouke Dijkstra, nu hij weet dat het om dezelfde vrouw gaat die hij op kerstavond aantrof.

Had de politie meer moeten doen? Jouke Dijkstra twijfelt. 'Ik denk niet dat het niemand te verwijten is.' De politie zegt in een reactie dat de vrouw na de vondst op kerstavond is overgedragen 'aan haar eigen zorgkader. Ze is ook door haar familie als vermist opgegeven.'

