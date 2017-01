Spannend! Kan er volgende week geschaatst worden?

ARNHEM - Na het weekend wordt het kouder. Maar hoe koud? Kan er dan geschaatst worden? 'Het blijft spannend', zegt MeteoGroup.

'Hoe koud het wordt en hoelang de vorstperiode gaat duren, is afhankelijk van de positie van een hogedrukgebied', meldt het Wageningse weerbureau zaterdag. 'Nieuwe weermodellen berekenen sinds vrijdagavond een andere positie van het hogedrukgebied waardoor de kou in de tweede helft van volgende week mogelijk getemperd wordt.'

Mogelijk eind volgende week

Jeanette Vriesen van de Arnhemsche IJsclub Thialf volgt de weerberichten uiteraard op de voet. 'Het lijkt erop dat het eind volgende week kan', zegt ze voorzichtig.

'Maar de vraag blijft natuurlijk: hoe is het ijs op dat moment? Er is toch eerst even flink wat vorst nodig om op te bouwen. Hebben we een paar nachten van 3 à 4 onder nul in plaats van 6, dan is dat toch wat aan de magere kant', weet Vriesen.

Medewerkers van Sportbedrijf Arnhem hebben de baan van Thialf op sportpark 't Cranevelt alvast sneeuwvrij gemaakt. Veel meer kunnen ze nu niet doen. 'We kunnen er pas water op doen als er geen sneeuw aankomt. Anders krijgen we brokkelig ijs.'

Als de laag eenmaal dik genoeg is, mag de temperatuur overdag ook niet te hoog zijn. 'Anders is het zo weer weg. We moeten voorkomen dat we de baan openen en dat we die om 11.00 uur alweer dicht moeten doen', zegt Vriesen.

Voorbereidingen op andere plaatsen

Ook de skatebaan in de Arnhemse wijk Schuytgraaf is inmiddels sneeuwvrij gemaakt. Net als op de andere baan in Arnhem kon daar eind vorige week worden geschaatst.

In Geldermalsen is de ijsbaan al in de maak:

Ook Neede kent enthousiaste brandweerlieden. Daar hebben ze het oude Marktplein onder water gezet.

Zondag wordt er ook water aangebracht op de baan bij de speeltuin in Dieren.