Zes aanhoudingen wegens hennepteelt

APELDOORN - De politie heeft zes aanhoudingen verricht nadat ze vrijdagmiddag in Apeldoorn op hennep was gestuit.

In een huis aan de Laan van de Mensenrechten troffen agenten een hennepstekkerij aan. Er stonden 92 moederplanten en ruim 1700 stekken. De politie had tips gekregen via Meld Misdaad Anoniem.

Bij en in de woning werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 25 uit Deventer, een vrouw van 27 uit Deventer en een 60-jarige Apeldoorner. Later hield de politie nog drie verdachten aan: twee Deventenaren van 35 en 51 en een vrouw van 34 zonder vast adres. De mannen van 60, 35 en 51 zitten nog vast.