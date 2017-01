Vrouw verzint beroving in Winterswijk

Foto: ANP

WINTERSWIJK - Een vrouw die zei dat ze vrijdagnacht in Winterswijk van haar tas was beroofd, heeft dat verzonnen. Dat liet ze later aan de politie weten.

De vrouw zei dat ze rond 3.00 uur op de Ravenhorsterweg was beroofd. Ter hoogte van de bakkerij zou een man op een fiets de tas uit haar handen hebben gegrist. De man zou samen met een andere man de Rembrandtstraat in zijn gefietst. Volgens de vrouw ging het om twee getinte mannen, van tussen de 20 en 30 jaar oud. Aan het eind van de middag meldde de politie dat het anders zit. De vrouw was naar de politie gegaan en verklaarde dat ze het verhaal had verzonnen. Waarom ze dat deed, is niet bekend. De wijkagenten op Twitter: