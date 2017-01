Adoptiekinderen uit Oostenrijk bijeen in Zutphen

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Ze vormen een vergeten groep: de mensen die in de jaren zestig en zeventig als adoptiekind vanuit Oostenrijk naar Nederland kwamen. In totaal rond de 500, waarvan veel bij adoptieouders in Apeldoorn terecht kwamen.

Om ervaringen te delen, kwamen de inmiddels volwassen Oostenrijkse kinderen zaterdag in Zutphen bij elkaar. Samen vormen ze de 'Oostenrijkse Club'. Bij de bijeenkomst waren zo'n 70 mensen. De Oostenrijkse kinderen vormden de eerste grote groep adoptiekinderen die naar Nederland kwam. Het was in die tijd in het streng katholieke en arme Oostenrijk zeer ongepast om ongehuwd moeder te zijn. De Nederlandse adoptiegezinnen waren een alternatief voor de kindertehuizen in Oostenrijk.