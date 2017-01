Twee arrestaties na wilde achtervolging; met 130 km per uur door woonwijk

EPSE - Een auto reed vrijdagavond met snelheden van 180 km per uur over de snelweg A1. De wagen werd achtervolgd door de politie. De achtervolging eindigde in Deventer.

Agenten wilden de auto controleren op de Lochemseweg in Epse, maar de bestuurder ging er snel vandoor. Nadat de wagen een rood verkeerslicht negeerde ging het gas erop. Op de snelweg A1 werden snelheden van meer dan 180 km per uur bereikt.

Met 130 km per uur door een woonwijk

Bij de Deventer ging de auto van de snelweg af. Binnen de bebouwde kom reed de automobilist nog steeds harder dan 130 km per uur. Daar verloren de agenten de wagen uit het oog.

Dankzij een tip zagen de agenten later de auto in een woonwijk staan. Twee mannen kwamen net teruglopen en gingen weer in de auto zitten.

De bestuurder, een 29-jarige man uit Gorssel, had een rijbewijs dat ongeldig was verklaard. Bovendien had hij bijna vier keer zoveel gedronken als is toegestaan. In de auto lagen blikjes en flesjes bier. De man werd aangehouden.

Foto: Facebook politie Lochem

De auto werd in beslag genomen, omdat de man volgens de politie al vaker achter het stuur zat zonder geldig rijbewijs.

De passagier, een 36-jarige man uit Apeldoorn, werd opgepakt omdat hij de agenten beledigde.