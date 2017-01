Na ruim 95 jaar valt doek voor voetbalclub SCH

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Na ruim 95 jaar is het doek gevallen voor de Nijmeegse voetbalclub SCH. Het is de club niet gelukt om een plan van aanpak bij de KNVB in te leveren.

De KNVB had om zo'n plan gevraagd omdat SCH de afgelopen jaren geregeld betrokken was bij incidenten. Na een vechtpartij bij Germania eind oktober haalde de voetbalbond alle teams van SCH uit de competitie.