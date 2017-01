Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Brandweerwagen ramt huis in Apeldoorn

Het zal je maar gebeuren. Zit je als brandweerman voor het eerst achter het stuur op weg naar een brand, vlieg je uit de bocht. Dat gebeurde vorige week zondag in Apeldoorn.

De brandweerwagen met 16.000 liter bluswater was 's middags onderweg naar een brand in een autoshowroom in Teuge, maar kwam daar nooit aan. Op de Vosselmanstraat in Apeldoorn ging het mis. De wagen vloog uit de bocht en ramde een huis.

De pui liep schade op, de brandweerwagen was zwaar beschadigd. De twee brandweermannen kwamen er met lichte verwondingen vanaf, de bewoonster bleef ongedeerd. Waardoor het misging, is nog niet bekend.

Zie ook:

Tot 10 centimeter sneeuw kan er vallen

In de nacht naar vrijdag kan in Gelderland 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen, zei weerman Reinout van den Born woensdag op Radio Gelderland. Ja ja, eerst maar zien, dachten sommigen.

Maar de weerman van MeteoGroup had het bij het rechte eind. Vooral op de Veluwe viel veel sneeuw. En dat betekende sneeuwpret, maar ook ongelukken en afgebroken takken.

Zie ook:

Kinderen vinden lichaam in bosjes bij speeltuin

Kinderen vonden woensdag een lichaam in de bosjes bij een speeltuin in de Engelenburgstraat in Arnhem. Een dag later bleek het om een vermiste vrouw van 68 te gaan. Ze woonde in de buurt en was al ruim 2,5 week niet gezien.

De vrouw is niet door een misdrijf om het leven gekomen, kon de politie vrijdag melden.

Zie ook: