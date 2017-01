Olympisch judoka Mata negen maanden uitgeschakeld

ARNHEM - Hij nam afgelopen zomer nog deel aan de Olympische Spelen, maar voorlopig staat judoka Jayme Mata aan de kant.

De 34-jarige Arnhemmer werd twee dagen geleden geopereerd aan de kruisband in zijn knie. De revalidatie zal ongeveer negen maanden in beslag nemen. Mata wil daarna in principe zijn rentree maken, maar heeft daarover nog geen definitieve beslissing genomen.

Jayme Mata kwam in Rio de Janeiro voor Aruba uit op de Spelen. Hij kwam tot de tweede ronde. In 2012 lukte hem dat ook al in Londen. Naast judoka is hij ook penningmeester van de Stichting Topjudo Nijmegen.