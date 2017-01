Viral video: wat betekent hierse daarse, buisen of krapuul?

Foto: Facebook

ARNHEM - We spreken allebei dezelfde taal, maar Vlamingen en Nederlanders kunnen elkaar niet altijd verstaan. Wij zeggen bijvoorbeeld hutspot en in België noemen ze dat wortelstoemp. Wisse Overbeek uit Terborg en Fay van der Sluijs uit Arnhem liepen vier maanden stage in België. Zij maakten een Facebookfilmpje met de grappigste verschillen. Dit filmpje gaat inmiddels viral.