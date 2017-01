Sneeuw op het veld: voetbalwedstrijden afgelast

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - De wedstrijd in de Tweede Divisie tussen FC Lienden en Koninklijke HFC is afgelast. Het kunstgrasveld op sportpark De Abdijhof ligt vol met sneeuw en is daardoor onbespeelbaar.

Er ligt een laag van zo'n 3 centimeter sneeuw op het veld. De sneeuw wegschuiven is geen optie, dan zouden ook rubberkorrels verdwijnen. Andere afgelastingen In de derde divisie gaat Capelle - VVOG niet door. In de hoofdklasse zijn vier duels afgelast: AZSV - CSV Apeldoorn, NSC Nijkerk - Flevo Boys, SDV Barneveld - Excelsior'31 en Oranje Nassau - SDC Putten.