Hele weekend nog sneeuwpret

ARNHEM - Op diverse plekken, zeker op de Veluwe, blijft de sneeuw dit weekend liggen. 'Genoeg sneeuw voor sneeuwpret. Dat zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Zaterdag dwarrelt er in Gelderland ook nog wat sneeuw naar beneden. 'Vanuit het noordwesten komen er nog wat meer sneeuwbuien aan, soms vermengd met regen. Tussen de buien door een beetje zon, het dooit wat. De wegen zijn nog erg koud, plaatselijk kan het 's morgens glad zijn.'

's Middags wordt het een graad of 3. 's Avonds en in de nacht gaat het licht vriezen. Zondag wordt het zo'n 4 graden, met een westenwindje. Het blijft overwegend droog en er is iets meer zon.

Op de Posbank kan het hele weekeinde nog worden gelanglauft, meldt de organisator.

Vanaf maandag kouder

Vanaf maandag wordt het kouder. Overdag schommelt de temperatuur rond het vriespunt. 's Nachts vriest het 3 tot 6 graden, zegt Bloem.

In de loop van de week kan er op ijsbanen worden geschaatst, verwacht Bloem. 'Een paar nachten ijs zijn daarvoor wel genoeg.' Schaatsen op grote vaarten en plassen zit er niet in. 'Die zullen wel bevriezen, maar dat wordt geen dikke laag.'

