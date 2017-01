Van krap en donker, naar ruim en licht: nieuwe IC-afdeling ziekenhuis Winterswijk klaar

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk heeft een gloednieuwe Intensive Care-afdeling. De IC was sinds de bouw van het ziekenhuis, in 1984, niet meer vernieuwd. De afdeling wordt binnenkort in gebruik genomen.

De 'oude' patiëntenkamers van de IC-afdeling zijn klein en staan vol apparatuur. Alles werkt prima, maar veel is verouderd. De gang waar je de afdeling op komt, is smal en donker. Een contrast met de nieuwe afdeling waar alles open, ruim en licht is. 'Dat waren ook echt de belangrijkste punten voor ons', zegt Irma Winkelhorst, IC-verpleegkundige. 'We mochten meepraten over de verbouwing en dit is één van de belangrijkste punten.'

Privacy voor patiënten

Als je de nieuwe IC binnenkomt zie je meteen het verschil: geen smalle donkere gang, maar een open ruimte met een brede balie en alles wit. De IC is één afdeling samen met Cardio Care (CC), waar mensen die bijvoorbeeld een hartaanval hebben gekregen, liggen. De 8 patiëntenkamers zijn aan de zijkant gemaakt en hebben allemaal zoveel mogelijk daglicht.

'Licht is heel belangrijk voor de patiënten.' De kamers zijn extra ruim zodat er veel plek is voor familie. Ook staat er bijna niks meer op de grond, maar hangt alle apparatuur aan het plafond en is het snel verplaatsbaar en hygiënisch. Elke kamer heeft een automatisch til-systeem om de patiënt veilig en makkelijk uit of in bed te tillen.

Koploper

Bijzonder is dat de afdeling grenst aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). 'Een bewuste keuze', aldus teammanager IC Sjaak Hulshof. 'Zo kunnen we beter en makkelijker samenwerken. Verpleegkundigen van ons kunnen bijspringen op de SEH als dat nodig is en andersom.' Volgens Hulshof hebben nog maar weinig ziekenhuizen de SEH zo dichtbij de IC. 'Ik denk dat we hiermee een koploper zijn.'

Voor één keer kijken

Zaterdag 21 januari is er een open dag op de nieuwe afdeling. Dan mag iedereen die wil, komen kijken. 'Normaal gesproken doen we nooit mee aan dat soort dingen, omdat dat voor onze afdeling niet prettig is vanwege de hectiek en privacy. Nu er nog geen patiënten zijn, kan het een keer', zegt Irma Winkelhorst trots.

Vrijdag is de nieuwe IC al geopend voor personeel. Op 24 januari komen de eerste patiënten naar de afdeling.