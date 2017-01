Vechtpartij in Zutphen: twintig man gaan met elkaar op de vuist

ARNHEM - In Zutphen zijn zo'n twintig jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Beukerstraat.

Bij aankomst van de politie was de vechtpartij al voorbij. Iemand had een bebloed gezicht, een ander was onwel geraakt.

Een man van 24 uit Zutphen werd aangehouden. Hij bleef expres voor een politieauto staan zodat die niet verder kon rijden. Agenten die de man daarop aanspraken, kregen klappen en werden beledigd.