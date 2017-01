Didammer Sjoerd Ars terug in Nederland bij Fortuna

GROESBEEK - Sjoerd Ars was vrijdagavond aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd Achilles'29-Fortuna Sittard.

De 32-jarige spits uit Didam had zojuist een contract getekend bij Fortuna. Hij was afgelopen zomer van NAC overgestapt naar het Hongaarse Haladas. Ars is naar eigen zeggen fit genoeg om snel te gaan spelen. "Ik heb daar zes weken geleden voor het laatst getraind, maar heb veel voor mezelf gedaan. Ik denk dat ik snel kan instromen en dan wil ik mijn doelpunten weer mee zien te pakken."

Sjoerd Ars werd in 2015 met NEC topscorer van de eerste divisie in de ploeg die afgetekend kampioen werd. Hij maakte zijn debuut in het betaald voetbal in 2003 bij De Graafschap.