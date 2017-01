Kippenboer schiet er mogelijk een ton bij in, ondanks compensatie na vogelgriep

BOVEN-LEEUWEN - De stallen van kippenboer Ben Janssen uit Boven-Leeuwen zijn leeg. De kippen zijn afgemaakt na een uitbraak van vogelgriep bij een bedrijf in de buurt. Preventief geruimd, heet dat. Per kip krijgt Janssen een schadevergoeding uitgekeerd. Maar voor de schade door leegstand moet hij zelf opdraaien. En dat bedrag kan misschien wel oplopen tot een ton.

Het bedrijf van Janssen is financieel gezond en als verdere uitbraken uitblijven zal hij in maart weer biologische legkippen in zijn stallen hebben. Maar Ben Janssen vindt het moeilijk te verkroppen dat een bedrijf buiten zijn schuld gedwongen wordt deze schade te dragen.

Veel steun gekregen

Janssen is blij met alle steun die hij heeft gekregen. Bloemen en kaarten uit het hele land kreeg hij ook van collega's die ooit soortgelijke ervaringen hebben gehad. 'Die mensen hebben ook het goede gevoel erbij. En hoe machteloos het eigenlijk allemaal is.' zegt Ben Janssen. Ben hoopt al snel weer met de verkoop van ingekochte eieren te kunnen beginnen.

Vervoersverbod mogelijk opgeheven

Wanneer nieuwe besmettingen van de vogelgriep uitblijven zal naar verwachting deze week het vervoersverbod in en rond het land van Maas en Waal worden opgeheven.