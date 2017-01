Henk de Jong na debuut: op zo'n veld hartstikke goed gedaan

EINDHOVEN - Henk de Jong had gemengde gevoelens bij zijn debuut als coach van De Graafschap. 'Over de uitslag ben ik ontevreden, maar op zo'n lastig veld deden we het heel goed.'

Toch stond De Graafschap al na 10 minuten op een 2-0 achterstand. 'Die leken nergens op', was De Jong helder over de beginfase. 'We gingen niet goed om met de omstandigheden. Maar heb jij wel eens op sneeuw gevoetbald? Nee, nou wij ook niet. Zij hadden daar wat geluk mee. Komen wij op 1-0 via Van Overbeek in het begin, wordt het waarschijnlijk ook 2-0. Maar oke, het mag niet gebeuren.'

Goede moed

De Graafschap kwam na een half beter een stuk beter in de wedstrijd. Na rust domineerde rde ploeg van De Jong. 'We hebben geloof ik wel zes, zeven kansen gehad. We verdedigden op de middenlijn. Ik vind, op zo'n moeilijk veld, dat we het prima hebben gedaan. Qua uitslag ben ik natuurlijk niet tevreden, maar die goede moed is er nog hoor.'

Niet gevaarlijk

De Jong vond dat er goed gevoetbald kon worden, ondanks hevige sneeuwval een uur voor de wedstrijd. Het veld werd een beetje schoongeveegd. Tijdens het duel werd het wel steeds beter. 'Achteraf had de scheidsrechter gelijk. Dit hoort ook bij voetbal en het was niet gevaarlijk. Hier leren ze van. Ander had je hier op maandagavond kunnen terugkomen en speel je op een keihard veld.'