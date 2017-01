Achilles-trainer Meijers: voetballen op dit veld ging nergens over

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers vond het belachelijk dat Achilles op een besneeuwd veld moest aantreden tegen Fortuna Sittard.

"Dit ging nergens over. Je ziet dat de bal niet rolt in de warming-up, maar de scheids was een andere mening toegedaan. Ik vond toch dat wij goed met de omstandigheden omgingen en we moeten via de kopbal van Mart Raterink op 1-0 komen. Net voor rust werd het al iets minder. Als je dan ziet dat je dan op zo'n manier verliest, zo'n kapitale blunder. Na de 0-1 was het over, want je kon op dit veld de bal niet drie keer na elkaar passen. Dit waren erbarmelijke omstandigheden en dan denk ik dat de gelukkigste heeft gewonnen. Dit had niks met voetballen te maken."

"Dit was een uitgelezen moment om weer met nieuw elan drie punten te pakken. Dat hebben we nagelaten en dus wordt er weer een wedstrijd afgestreept. We hebben weer een kans laten liggen."