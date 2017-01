Achilles-manager Frans Derks: wet van Murphy

GROESBEEK - Technisch manager Frans Derks was woedend dat Achilles op een besneeuwd veld moest voetballen tegen Fortuna Sittard.

"Dit past in het beeld van dit seizoen. De wet van Murphy. Alles zit tegen. Je moet onder erbarmelijke omstandigheden voetballen, dat lijkt nergens op."

Derks baalde ook dat de vier nieuwe aanwinsten niet speelgerechtigd waren. "Ja, de wet van Murphy. Andere clubs krijgen twee voor twaalf nog een transfer voor elkaar. En wij dienen alles op tijd in, maar het lukt niet. Ik heb een hele heftige week achter de rug en vorige week ook al. Ik ben nu wel eventjes leeg, ja."

De technisch manager weet dat de situatie steeds uitzichtlozer wordt voor Achilles. "De wet van Murphy is al vanaf dag één in werking. Toen kregen we in de 93e minuut tegen deze zelfde tegenstander al een onterechte penalty tegen tegen. En dat gaat de hele competitie maar door. We hadden vandaag ingezet op die vier nieuwe spelers, dat zat er ook niet in."