ZUTPHEN - De 53-jarige vermiste man in Zutphen zat bij zijn broer. Hij was sinds vrijdagavond spoorloos verdwenen. Er werd zelfs Burgernet ingezet, omdat de man suïcidaal was.

De man was vrijdag voor het laatst gezien op de Tadamasingel in Zutphen. Daarna vertrok hij in onbekende richting.

De oproep via Burgernet leverde niets op. Later in de nacht kreeg de politie een melding dat hij bij zijn broer zat. Hij is inmiddels weer thuis.