53-jarige suïcidale man vermist in Zutphen

ARNHEM - In Zutphen wordt een 53-jarige man sinds vrijdagavond vermist. De politie heeft Burgernet ingeschakeld om de persoon te vinden, omdat hij suïcidaal is.

De man is vrijdag om 21.25 uur voor het laatst gezien op de Tadamasingel in Zutphen. Daarna is hij in onbekende richting vertrokken.

Hij heeft een zwarte jas, blauwe ogen en kort blond/grijzig haar. De man heeft een normaal postuur en is zo'n 1,75 meter lang. Mocht u hem gezien hebben, dan kunt u contact opnemen met 0900-8844.