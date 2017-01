'Zet uw containers binnen, anders slaan inbrekers toe'

HEDEL - Inwoners van Hedel zijn gewaarschuwd. 'Zet uw afvalcontainers binnen', zo laat de politie op Twitter weten. Er zijn namelijk inbrekers actief.

Er zijn meerdere verdachte voetstappen op platte daken gezien in Hedel. Het gaat mogelijk om een inbreker die via de afvalcontainers op de daken klimt, zo meldt wijkagent Thomas.

De politie zegt dan ook: 'Zet uw containers binnen en sluit ook uw ramen op de bovenverdieping goed af.'

Of er al ergens is ingebroken, is niet bekend.