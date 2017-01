Wie vlecht de mooiste heg van het land?

HEERDE - Op landgoed Bonenburg in Heerde vlechten ze zaterdag meidoorntakken. Op het Nederlands Kampioenschap Heggenvlechten komen vlechters uit het hele land en er is ook een Engelse deelnemer.

De heggenvlechters vlechten op traditionele wijze een meidoornheg. Deelnemers werken in teams van twee personen en vlechten per team acht meter. Ervaren juryleden beoordelen het werk en bepalen welk team zich aan het eind van de middag Nederlands kampioen heggenvlechten mag noemen.

Lange traditie

Heggenvlechten is een oude traditie. Julius Caesar zag het al toen hij hier 2000 jaar geleden de Germanen achterna zat. Heggenvlechten werd vroeger op veel plaatsen in Nederland toegepast voornamelijk als veekering voordat het prikkeldraad zijn intrede deed.

Wat is er verder te doen?

Ook kinderen mogen in Heerde zaterdag aan de slag. Van wilgentenen mogen ze van alles vlechten en mee naar huis nemen. Ambachtslieden laten zien wat er vroeger allemaal van wilgentenen werd gemaakt. De hoogstambrigade laat in de boomgaard op het landgoed zien hoe je hoogstamfruitbomen snoeit. Verder staan er tenten met informatie over natuur en landschap. Boven een vuur mag iedereen een eigen broodje bakken. En het Gilde van Heggenvlechters geeft een demonstratie van de IJsselvlechtstijl.

Landgoed Bonenburg bestaat uit een dicht netwerk aan heggen rond weilanden met boomgroepen. Een klompenpad doorkruist het landgoed en loopt langs de heggen waar de heggenvlechters hun kunsten vertonen.