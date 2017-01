Terug in de tijd in Heerde: heggenvlechten

HEERDE - Een traditie herleefde zaterdag in Heerde: heggenvlechters uit het hele land lieten zien hoe je een meidoornheg in elkaar zet.

Deelnemers werkten in teams van twee personen en vlochten per team zo'n zeven meter. Mooi werk, vindt heggenvlechter René Rijks. 'Je bent lekker bezig. Je kletst over van alles en nog wat. Zelfs van het weer dat nu wat minder is, heb je geen last.'

Lange traditie

Heggenvlechten is een oude traditie. Julius Caesar zag het al toen hij hier 2000 jaar geleden de Germanen achterna zat. Heggenvlechten werd vroeger op veel plaatsen in Nederland toegepast, voornamelijk als veekering voordat het prikkeldraad zijn intrede deed.