Winterpret en -ellende op vrijdag de dertiende

ARNHEM - Sneeuw. De één houdt ervan, voor de ander kan de zomer niet snel genoeg aanbreken. Vanaf donderdagavond werd Gelderland door de winterse neerslag 'geteisterd'. Bergingsbedrijven hadden er 's ochtends hun handen aan vol. Gelukkig bleef de verwachte 'horrorspits' uit. En dus kon er ook op vrijdag de dertiende op sommige plekken genoten worden van de sneeuw. Een overzicht van de winterpret en -ellende.

De vrijdag begon zoals hij donderdagavond eindigde: met sneeuw. Sleepbedrijven rukten voor dag en dauw uit om geschaarde of gestrande auto's te bergen. Medewerkers van sleepbedrijf Van Amerongen uit Arnhem waren volgens de directeur de hele ochtend op pad 'om Nederland een beetje mobiel te houden'.

Voor de sneeuwliefhebbers was het juist dé mogelijkheid om weer eens van hun favoriete neerslag te genieten. Zoals deze vriendinnen in Rheden. Zij besloten er een sportief dagje van te maken en gingen op de Posbank langlaufen.

Sneeuwpoppen en -ballen

En ook op andere plekken in Gelderland was het genieten van de sneeuw. Zo gingen de kinderen in Oosterbeek helemaal los met de sneeuw: er werden sneeuwpoppen gebouwd, er werd met sneeuwballen gegooid en werd gesleed.

'Sunny boy' Peter Hyballa is niet zo'n liefhebber van sneeuw. De NEC-trainer trainde vrijdag met zijn selectie voor het eerst op het nieuwe kunstgrasveld. De kou viel hem vies tegen. Gelukkig merkt hij daar tijdens wedstrijden niet zo veel van. 'Dan kan ik daar ook in een zwembroek gaan staan', aldus Hyballa.

De bal rolt weer, of toch niet?

De Graafschap en Achilles'29 trapten vrijdagavond vrijdagavond weer af in de voetbalcompetitie. Toch was het lang onzeker of de wedstrijden door zouden gaan. Zowel het veld in Eindhoven als in Groesbeek lag vol met sneeuw. Uiteindelijk werden de velden met de nodige kunst- en vliegwerk sneeuwvrij gemaakt. En dus konden beide Gelderse ploegen 'gewoon' voetballen.



Foto: Achilles'29

Drukke avondspits, of toch niet?

De VerkeersInformatieDienst (VID) ging ervan uit dat het vrijdagmiddag net zo'n drukte zou worden op de weg als in de ochtend. Verkeer moest rekening houden met 'gevaarlijke rij-omstandigheden'. Vooral de wind zou het verkeer parten spelen. Ook zouden winterse buien voorkomen.

Het bleek uiteindelijk mee te vallen. De sneeuw kwam op sommige plekken wel enige tijd met bakken uit de lucht vallen, maar grote ongelukken en files vonden er gelukkig niet plaats.

NASA doet een duit in het zakje

Hoewel de sneeuwval vrijdag gelukkig meeviel, was er donderdagavond- en nacht wel degelijk sprake van een sneeuwtsunami in Gelderland. Dat bewijst dit satellietbeeld van de NASA.

Pech voor zaalhockeyclub en begraafplaatsen

De enorme sneeuwval had vervelende gevolgen voor de Wageningse zaalhockeyclub WMHC. De pas aangelegde tent bezweek onder de hoeveelheid sneeuw. De club moet daarom hard op zoek naar een andere plek om het zaalseizoen af te maken.



Foto: ViWa Media

Ook drie begraafplaatsen in de gemeente Rheden hadden last van de neerslag. Omgevallen bomen en loshangende takken zorgden ervoor dat de begraafplaatsen redelijk tot slecht begaanbaar waren. Het betreden ervan was volgens de gemeente dan ook op eigen risico.

