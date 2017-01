Dit zat er in ´De week van Gelderland´

ARNHEM - De eerste 'De Week van Gelderland' zit erop. In ons mediacafé werd vanmiddag teruggeblikt op de afgelopen week, maar er werd ook genoten van een biertje en geluisterd naar mooie verhalen. Het programma gemist? Hieronder enkele hoogtepunten op een rijtje.

Directeur Rob van Amerongen van het bergingsbedrijf Van Amerongen heeft het echt enorm druk gehad vandaag. Door de sneeuw moest hij vandaag van hot naar her vliegen, daarover vertelde hij in De week van Gelderland.

'Vanmorgen om twee uur werden we al opgeroepen en tot acht uur 's ochtends zijn we op pad geweest om Nederland een beetje mobiel te houden.' De meldingen van geschaarde of gestrande auto's die stroomden binnen.'

Zie ook: Topdrukte bij bergingsbedrijf: 'Ben al vanaf 01.30 uur wakker'

Hoe goed kennen ze onze provincie in Den Haag?

In De week van Gelderland ook een column van de Ridders van Gelre. Zij gingen op bezoek in Den Haag, waar ze elke week een lijsttrekker spreken over onze provincie. Dat ging een klein beetje mis toen onze Ridders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vroegen naar een potentieel Kamerlid uit onze provincie...

Segers herstelde zich wel. 'Dit is wel gênant, maar dan kunnen jullie ook nog stemmen op Leon Meijer uit Ede. Dat is wel Gelderland.'

De week in een lied

Tot slot wordt elke De week van Gelderland afgesloten met een lied dat de afgelopen week samenvat. Dat zal Collin Hoeve doen, hij is 's werelds 'snelste' liedjesschrijver. Ook over deze week had hij snel een liedje in elkaar gedraaid. Benieuwd hoe dat klonk? Je kunt het hier terugzien.