Zwembad dicht na gezondheidsklachten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zwembad de IJsselslag in Zutphen is per direct gesloten door de gemeente. Dit is gebeurd omdat gebruikers van het zwembad last kregen van hun luchtwegen en misselijkheid.

Het gaat om zwemmers in het wedstrijdbad die een intensieve inspanning hebben geleverd. Naar aanleiding van de gezondheidsklachten zijn enkele technische aanpassingen gedaan in het zwembad. Deze hebben niet geleid tot het uitblijven van nieuwe klachten. Onduidelijkheid over oorzaak De klachten zijn voorgelegd aan de GGD. Op basis van de huidige beschikbare gegevens is niet te bepalen wat de oorzaak is van deze gezondheidsklachten.Om de oorzaak te achterhalen en noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen geeft de gemeente TNO opdracht om onderzoek te doen naar het gebouw, technische installaties en water- en luchtkwaliteit. Alle inspanningen zijn erop gericht om het zwembad zo snel mogelijk weer te openen. Direct gevolg van de sluiting is dat geplande zwemwedstrijden, -lessen en overige activiteiten niet door kunnen gaan op deze locatie. Hoe lang het bad gesloten blijft is nog niet duidelijk