BZZY bezorgt weer maaltijden na tragische gebeurtenis

NIJMEGEN - De Hollandse maaltijdverzorger BZZY is vanaf maandag weer open. Eigenaar Jeroen Verhoeven maakt na enkele maanden gesloten te zijn een doorstart samen met stichting Pluryn in Arnhem en Nijmegen.

BZZY werd vorig jaar gesloten na het plotseling overlijden van Malou, de vrouw van Jeroen. Na de geboorte van hun dochter ontdekten de doktoren uitgezaaide kanker.

Eric Tonn van Pluryn: ‘Wij hoorden in de media dat het bedrijf dicht zou gaan en hebben toen gebeld met Verhoeven. Wij vonden het eeuwig zonde als de zaak voorgoed zou sluiten. Wij kwamen er tijdens het gesprek ook achter dat Verhoeven naast zijn dochter nog een kindje had wat hij wilde behouden, en dat was BZZY.’ Verhoeven is nu voor de helft eigenaar, Pluryn voor de andere helft.



‘Ik vind het fijn dat we nu weer aan de slag kunnen’, vertelt Verhoeven. ‘We kunnen nu met volle energie weer knallen met het nieuwe team. Aan het concept is niks veranderd. Alles blijft hoe het was en dat was ook goed.’